Acidente durante montagem de estrutura para 7 de Setembro deixa um morto e três feridos

As vítimas identificadas como Genes Gomes, Jessé Dionísio, Jardel Nunes e Maxwell Meira, trabalhavam na montagem da estrutura de uma exposição, evento paralelo ao desfile do 7 de Setembro, quando despencaram de uma altura de 13 metros.

Um acidente durante a montagem de uma estrutura para as comemorações do dia 7 de Setembro deixou um morto e três feridos, nesta quinta-feira (31), em Brasília.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.