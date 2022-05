Acidente com ônibus que transportava doentes deixa 8 mortos e 15 feridos

O acidente ocorreu nas proximidades da cidade de Marechal Rondon. Ainda não se sabe exatamente como o acidente ocorreu por conta dos problemas de comunicação que há no trecho, mas várias ambulâncias do Samu e viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local.

Um acidente com um ônibus que transportava um grupo de mais de 20 pessoas doentes para um hospital em Cascavel, no Paraná, sofreu um acidente que matou 8 pessoas e deixou ao menos 15 feridas na manhã de hoje (2).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.