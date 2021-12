Acidente com ônibus deixa 5 mortos e 41 feridos na véspera do Natal na BR-153

Um acidente gravíssimo envolvendo um ônibus, um carro e um caminhão deixou cinco pessoas mortas e 41 feridas na madrugada desta sexta-feira (24), na BR-153, em Goiás. A tragédia ocorreu nas proximidades da cidade de Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no momento do acidente chovia forte no trecho e havia uma cratera na pista que estava interditada. O condutor tentou desviar, mas acabou atingindo um carro e em seguida uma carreta que vinha no sentido oposto. Após o impacto, o ônibus caiu em uma ribanceira dentro de um pequeno córrego. Cinco pessoas morreram na hora e ficaram presas às ferragens. Elas precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, assim como os feridos. A maioria das vítimas sofreu ferimentos leves e foram encaminhadas a um hospital próximo. Outras preferiram seguir viagem em outro ônibus disponibilizado pela empresa Real Expresso. O ônibus havia saído de São Paulo com destino a Brasília e toda a documentação estava em dia. Porém, a concessionária responsável pela obra na estrada e dona do carro atingido pelo ônibus, disse que o motorista não respeitou a sinalização no local e acabou causando o acidente. A Real Expresso nega e diz que está colaborando com a polícia na investigação e que presta todo o apoio às vítimas e famílias dos mortos no acidente.

