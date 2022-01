80% dos testes de covid realizados no Brasil dão positivo

O avanço da covid-19 em todos os estados do país levou está cada vez mais evidente. Nessa terça-feira (18), o presidente do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Wilames Freire, afirmou que de todos os testes de covid-19 realizados no Brasil, 80% deles tiveram laudo positivo. Freire atrelou o número ao avanço da variante Ômicron e disse que a nova onda de infecção pode afetar diretamente o sistema de saúde, já que muitos profissionais da área também estão ficando doentes. Cerca de 15% dos infectados são trabalhadores da Saúde. Em entrevista à CNN, ele afirma que não há profissionais para repor o quadro: “Temos orientado os municípios a protegerem suas equipes médicas, para que nós possamos ter o mínimo de profissionais afastados. Se tivermos um grande número de profissionais, será muito difícil o combate à pandemia, pois não temos como repor estes profissionais”. O presidente do Conasems também alerta para a massificação das campanhas municipais de vacinação contra a covid-19 e relata que de 10 pacientes internados, 8 não estão vacinados. Para ele, a campanha de imunização é a principal responsável pelo sistema de saúde do país não ter colapsado diante de tantos casos de contaminação. Wilames explica que apesar da explosão de novos casos, a vacina tem freado as internações.

