5 vezes que a Globo errou e atrapalhou as provas do programa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cezar Black precisou refazer a primeira fase da Prova do Anjo do BBB 23 (Globo) após erro da produção em seu circuito na dinâmica, neste sábado (28).

Apesar de ser algo que não pode acontecer, os erros são muito comuns durante as edições do programa e já rolaram várias vezes. Confira cinco provas realizadas no BBB que foram reavaliadas por erros da produção!

PROVA DE IMUNIDADE BBB 23

A prova teve um erro da produção do programa. Key Alves e Gustavo foram eliminados e deixaram o local de prova. No entanto, logo em seguida a produção anunciou que as imagens estavam sob análise. Minutos depois, eles voltaram para a dinâmica e a rodada foi reiniciada.

PROVA DO LÍDER BBB 22

Na sexta prova do líder do programa, a dupla Douglas Silva e Gustavo foram indevidamente eliminados da dinâmica. Ao rever as imagens, a produção voltou atrás e convocou os brothers mais uma vez para a disputa. A Globo também fez um Plantão BBB Extraordinário ao vivo, em um dos comerciais do Jornal da Globo, e explicou o erro.

PROVA DO LÍDER BBB 18

Durante a prova de perguntas e respostas sobre show de mágica, a produção errou a contagem dos pontos do participante Diego e pulou de 4 para 6, fazendo dele o novo líder. Após denúncias dos espectadores, Tiago contou que a prova foi reavaliada, pediu desculpas e entregou a liderança a Ana Clara e Papito.

PROVA DO ANJO BBB 20

A prova havia um gabarito, entregue pela produção, para o preenchimento de um tabuleiro e o primeiro que terminasse ganhava o Anjo. Entretanto, o de Guilherme estava com o botão quebrado e, por isso, o brother não conseguiu terminar a prova. A disputa, que havia sigo vencida por Thelma, foi refeita e desta vez o modelo finalizou antes e levou o prêmio.

PROVA DO LÍDER BBB 12

A prova foi cancelada e refeita com a justificativa de 'identificação de um erro nos dados fornecidos', segundo o apresentador Pedro Bial, tirando a liderança do brother Yuri.