5 pessoas morrem esmagadas após madeiras caírem de carreta sobre carros em estrada

Cinco pessoas, com idades entre 24 e 49 anos, morreram esmagadas após os carros em que elas estavam serem atingidos por toras gigantes de madeira que caíram de um caminhão na rodovia PR-456, no estado do Paraná, nesta terça-feira (6).

O acidente aconteceu nas proximidades da cidade de Santa Maria do Oeste, no momento em que a carga era transportada em dois semirreboques de uma carreta.

As toras de eucalipto se soltaram e caíram sobre os carros que vinha atrás e o esmagou completamente. A carreta chegou a tombar na via durante o acidente, mas as circunstâncias da tragédia ainda não foram esclarecidas.

O motorista da carreta, um homem de 39 anos, ficou ferido e precisou ser hospitalizado. Ele deve ser ouvido pela polícia assim que receber alta.

Os corpos das vítimas precisaram ser retirados das ferragens em um trabalho minucioso, já que as mesmas foram espremidas entre as ferragens.