4ª dose da vacina contra Covid fica restrita a pessoas com comorbidades, recomenda OMS

Estudos do grupo apontam que a eficácia das vacinas diminui ao longo do tempo, sendo necessário a dose de reforço.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou, nesta quinta-feira (18), que não há necessidade de aplicar a 4ª dose da vacina contra Covid-19 na população geral livre de fatores de risco. A indicação do reforço fica restrita aos grupos de risco como idosos, pessoas com comorbidades, imunossuprimidos, gestantes e profissionais de saúde.

