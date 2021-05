3ª onda da covid não está ligada a variante indiana no Brasil, diz pesquisadora

Com o país em alerta por conta da iminência de uma terceira onda da covid-19, especialistas explicam que a mesma não depende da chegada de uma nova variante, como a indiana.

Segundo Margareth Dalcomo, pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, outros fatores a falta de distanciamento social e a flexibilização das medidas restritivas, podem e devem contribuir muito mais para o cenário:

"Houve aberturas, precoces e oportunas ou não, enorme mobilidade social ocorrendo com transporte coletivo lotado e uma transmissão muito alta da variante P.1, que predomina no Brasil, além do risco real da entrada da variante indiana. Sabemos que a terceira onda não depende da entrada de uma nova variante, podemos tê-la propiciada pela taxa de transmissão comunitária muito alta e a taxa de ocupação de leitos hospitalares. O risco é real", alerta ela.

Ela afirma que as aglomerações e também a falta do uso de máscaras, bem como o comportamento impensado principalmente dos jovens em meio à pandemia, deixam as perspectivas futuras ainda piores.

"A negação, a falta de uso de máscaras, essas aglomerações, festas e eventos presenciais são um desastre. Cada evento desse gera algumas dezenas de casos, e entre os mais jovens”, pontuou durante conversa com repórteres da CNN.

Para Margareth, o Governo contribui de forma direta na iminência da terceira onda, ao não alinhar e reforçar as medidas em todos os estados.