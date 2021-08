24 governadores pedem agenda com Bolsonaro para discutir crise no país

O Fórum de Governadores se reuniu nesta segunda-feira (23) e decidiu pedir um encontro com o presidente Jair Bolsonaro para discutir a atual crise entre os poderes da República. A iniciativa ocorreu três dias após Bolsonaro entrar no Senado com um pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes.

Todos os representantes de 24 das 27 unidades da federação que participaram do Fórum concordaram em pedir uma reunião com Bolsonaro. Apenas não compareceram os governadores do Tocantins, Amazonas e Rondônia.

O anfitrião do Fórum, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, do MDB, disse que eles vão tentar convencer o presidente de que esse ambiente de conflito entre as instituições é ruim para atrair os investimentos de que o país precisa.

O Fórum de Governadores também criticou, por unanimidade, os projetos de reforma tributária enviados pelo governo federal ao Congresso. Segundo o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, há consenso contrário à reforma.

Uma reunião entre os representantes de estados, Distrito Federal e municípios e o ministro da economia, Paulo Guedes, foi marcada para esta terça-feira (24) para discutir a reforma tributária.