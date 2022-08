19 vacas leiteiras e peixes morrem após descarga elétrica em fazenda

Segundo o produtor, os animais dormiam em um mesmo cercado no momento do acidente.

19 vacas leiteiras morreram de uma vez só atingidas por por descargas elétricas em uma fazenda em Saudade do Iguaçu, no Paraná. O caso aconteceu na madrugada de quarta-feira (16).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.