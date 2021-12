13 estados decidem não exigir prescrição médica para vacinar crianças contra a covid-19

A polêmica da prescrição médica para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19 continua e 13 estados, além dos Distrito Federal já bateram o martelo e decidiram que não vão exigir o documento. Acre, a Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pará, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo, afirmam que não vão seguir a recomendação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Assim como Carlos Eduardo de Oliveira Lula, presidente do o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), eles acreditam que o Ministério quer dificultar a imunização desse público e decidiram desafiar a pasta. Desde que a vacinação de crianças com o uso da Pfizer foi autorizada pela Anvisa, o governo de Jair Bolsonaro tem feita críticas constantes à liberação e levantado dúvidas sobre a eficácia e os riscos da vacina.

