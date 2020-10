11 mil candidatos com patrimônio superior a R$ 300 mil receberam auxílio

Uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União (TCU) identificou que 10.724 candidatos receberam o auxílio emergencial e declararam patrimônio superior a R$ 300 mil. Ainda segundo o cruzamento de dados, 1.320 candidatos milionários conseguiram o benefício.

Segundo um site de notícias do Globo, o relatório foi apresentado no plenário do TCU nesta quarta-feira (28) pelo ministro Bruno Dantas. "Causa perplexidade imaginar que alguém que tenha patrimônio dessa monta e ainda assim se disponha a solicitar o recebimento de auxílio emergencial possa ser eleito e gerir a coisa pública e a vida em comunidade", disse Dantas.

O relatório considerou o valor de R$ 300 mil, porque uma medida provisória passou a vedar a concessão do benefício a quem declarou bens de até R$ 300 mil em 31 de dezembro de 2019. O cruzamento de dados do tribunal considerou a Base Unificada de Pessoas e as informações qualificadas da Folha de Pagamentos do INSS e do Bolsa Família.

O levantamento do TCU identificou ainda 39 candidatos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e têm patrimônio superior a R$ 500 mil. Ainda de acordo com a auditoria, 321 candidatos estão inscritos no Bolsa Família e também têm alto patrimônio, sendo que 59 são milionários. Esse patrimônio é incompatível com as regras dos programas.

O relatório pede ainda que o Ministério da Cidadania "revise os benefícios e indique providências ou os controles internos que serão adotados" quanto às ocorrências identificadas no auxílio emergencial e no Bolsa Família. Da mesma forma, o órgão também solicita que o INSS tome providências quanto às constatações do BPC.

Outras auditorias feitas pelo TCU já haviam detectado outros indícios de irregularidade quanto aos beneficiários do auxílio emergencial. Mais de 1 milhão de pessoas já tiveram o dinheiro cancelado pelo descumprimento das regras do programa, como ser residente no exterior ou mesmo servidor público. Outro relatório do TCU identificou que mais de 620 mil pagamentos do auxílio emergencial foram indevidos.

Em julho, o Ministério da Cidadania já havia informado que 1.303.127 milhão de CPFs foram enviados à Caixa para para bloqueio e realização de uma verificação detalhada por suspeita de fraudes.