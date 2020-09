Vídeo flagra homem sem perna roubando moto de entregador

Um homem sem a perna direita e de muletas assaltou um motoboy na noite de sexta-feira (4), em Vila Velha, no Espírito Santo. Um vídeo com as cenas do crime foram entregues para a polícia.

No registro, é possível ver quando que o motoboy estava ao lado da moto quando foi abordado pelos dois homens. Não é possível ver se eles portam armas. O suspeito sem a perna afasta o trabalhador e sobe no veículo. Ele então entrega as muletas ao colega, que também sobe na moto como carona.

Ambos os suspeitos foram identificados e são procurados pelas autoridades, informou a Guarda Municipal ao Uol.