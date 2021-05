Suposto E.T do Panamá assustou adolescentes que o capturaram

Uma estranha criatura encontrada por cinco adolescentes no ano de 2009, morta a pedradas na comunidade de Cerro Azul, no Panamá, gerou indagações dos que observaram as imagens divulgadas pelos garotos. Muita gente acreditou ser um Extra-Terrestre (ET) e divulgou as imagens com essa afirmativa.

Os meninos jogaram o animal com a aparência estranha, já morto, dentro da água e espalharam as fotos, fato que ajudou a fortalecer a hipótese de que poderia ser um extra-terrestre.

Outro fato que teria reforçado essa teoria de ET foi a de que um perito teria analisado o corpo e não encontrado qualquer ferida ou machucado do animal, assim como tinha definido de qual espécie seria.

Mas, de acordo com o site Mongabay, após análises mais detalhadas, inclusive de DNA, especialistas confirmaram o que já havia sido cogitado por quem entendia de animais e acabaram com o mistério: o ET do Panamá era mesmo um bicho-preguiça bebê de três dedos (Bradypus tridactylus).

Pela análise das fotos do suposto ET, os especialistas apontaram as garras na ponta de uma das patas e alguns vestígios de pelos na barriga, indicando ser o bicho-preguiça. O fato de ter perdido completamente a penugem seria por estar na água, onde foi achado pelos jovens.