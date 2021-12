Por vingança ‘facção’ de macacos mata mais de 250 cachorros na Índia

Um caso muito bizarro está acontecendo na aldeia de Lavool, na província de Maharashtra, na Índia. De acordo com o Daily Star, uma matilha de cães matou um filhote de macaco e provocou a fúria nos primatas. Uma facção de macacos se uniu e matou mais de 250 cães, de forma específica, atirando os animais de cima de prédios altos. Segundo a publicação, moradores afirmam que já não existe nenhum cachorro nas redondezas. Imagens mostram os macacos carregando os cães em direção a borda de um prédio. Existem também relatos de que os primatas tentam atacar os humanos que tentam proteger seus pets, e crianças pequenas já foram agredidas.

