Pizzaria choca clientes com promoção onde você só paga a comida depois de morrer

Uma pizzaria, com o nome Hell Pizza, com sede na Nova Zelândia, anunciou uma promoção inacreditável: "Peçam pizzas, mas só paguem depois de morrer". A rede oferece 666 (não por coincidência) vouchers promocionais.

