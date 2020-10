Para 'enterrar a velha política', candidato faz campanha em caixão

Um agente funerário e candidato a vereador em Catanduvas, em São Paulo, viralizou nas redes sociais ao persuadir eleitores em sua cidade de uma forma um tanto diferente.

Segundo o UOL, Adilson Baio da Funerária, tem o slogan: "Venha comigo sepultar a velha política”, e divertiu seguidores ao aparecer deitado em um caixão. Segundo ele, a ideia do registro surgiu após ele não ter nenhum patrocínio para sua campanha.

Foi o rapaz do partido que compartilhou com um grupo e em minutos já comecei a receber mensagens de conhecidos e até pessoas que eu nem conhecia falando sobre a foto. Os comentários têm sido os mais diversos, tem gente que não gostou, mas tem muita gente que achou criativo", explicou Adilson ao Uol.

"Em nenhum momento eu quis faltar com respeito aos mortos, apenas quis fazer algo divertido e diferente." De acordo com Adilson, além da foto, na noite de ontem também foi feito um vídeo em que ele aparece no caixão fazendo sua propaganda. O material está previsto para ser divulgado no dia primeiro de novembro.