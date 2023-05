Objeto não identificado com 'cheiro de ovo podre' cai do céu e assusta moradores

Um objeto de metal com forte odor e ainda não identificado caiu do céu e destruiu parte do carro de um morador em Santos São Paulo, na última terça-feira (9).

Segundo o G1, o dono do veículo disse que ouviu um forte estrondo e notou alarme do carro disparar. Quando foi ver do que se tratava, viu o teto do carro amassado.

De imediato, ele pensou que alguém teria jogado algo do lado de fora da casa, mas viu que havia um círculo marcado por um cilindro, que fez afundar a parte de cima do veículo. O homem assustado, entrou para a casa e contou sobre o caso bizarro para a esposa.

No outro dia, a mulher foi até o carro e percebeu que o objeto tinha "cheiro de ovo podre".

O analista de planejamento de manutenção de aeronaves e professor da ETEC Santos Dumont, Eduard da Macena, afirmou ao G1 que acredita se tratar de um objeto que veio do espaço. "Pela altura que caiu, é bem provável. Lixo espacial cai praticamente todo dia na Terra".