Mulher 'morta' acorda a caminho da própria cremação

Mesmo impactada com o “renascimento milagroso” da filha, a mãe de Chataporn ligou novamente para os familiares e compartilhou as boas novas.

No entanto, quando estavam na ambulância a caminho do templo, e Chataporn já estava no caixão, a mulher acordou ofegante e abriu os olhos.

A mãe da vítima disse que recebeu a notícia da morte da filha, que estava com câncer, e logo avisou aos familiares para começarem a realizar o evento fúnebre em um templo budista, para a cremação rápida do corpo.

Segundo o Daily Mail, o caso aconteceu no dia 29 de junho deste ano, no distrito de Ban Dung, na província de Udon Thani, mas ganhou repercussão nos últimos dias.

