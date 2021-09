Mulher diz que faz sexo a três com Deus e afirma ter "orgasmos celestiais"

A modelo do OnlyFans afirmou que este foi "o melhor sexo que ela já teve". Nita Marie revelou que cada vez que "convida o Senhor" para estar com ela e seu marido na cama, ela "experimenta o céu" e o faz pelo menos duas vezes por semana.

Nita Marie, uma mulher de 45 anos do Colorado, nos Estados Unidos, disse a seus fãs que ela fazia sexo a três com seu marido e Deus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.