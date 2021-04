Mulher dá luz à gêmeas siamesas com três braços

As irmãs que nasceram de cesariana, estão estáveis. Agora, a família das gêmeas procuram ajuda do governo para o tratamento das filhas. Já que, em 2017, o governo atuou no custo da separação e tratamento dos gêmeos siameses Jaga e Kalia, em Delhi.

O médico Debasish Sahoo disse à India Today que gêmeos siameses são uma anomalia congênita rara. Segundo o médico, as gêmeas compartilham um único corpo com três pernas e duas pernas e que depois de uma ultrassom dos bebês, os detalhes serão estudados.

Uma mulher deu à luz gêmeas siamesas na Índia. As meninas nasceram em uma clínica particular, na cidade de Kendrapara, em Odisha, e são unidas pelo peito e abdômen.

