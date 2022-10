Motoristas mostram a bunda para radar em desafio bizarro para zombar de multas de trânsito

Uma brincadeira polêmica e perigosa cometida por motoristas viralizou nas redes sociais. Chamada de "desafio da bunda no radar", pessoas estão sendo fotografadas pelas fiscalizações eletrônicas mostrando as nádegas enquanto passam em alta velocidade em algum trecho onde tem um radar de monitoramento.

Segundo o Uol, os registros foram descobertos e virou moda em agosto deste ano quando uma motocicleta foi apreendida em Anápolis (GO), com mais de 200 infrações e R$ 50 mil em multas, e o condutor foi fotografado diversas vezes mostrando a bunda em radares eletrônicos.

Desde o episódio, as redes sociais ficou recheada de imagens das multas e as fotos com pessoas em caçambas, porta-malas e até mesmo em motos com as nádegas à mostra.

Os radares multam por velocidade, transportar passageiros em compartimento de carga e motociclistas sem capacete, mas não há nenhum artigo do Código de Trânsito Brasileiro que multe as pessoas por transitar com as nádegas a mostra.