Motorista de app come lanche especial de cliente e entrega outro no lugar

A dona de uma lanchonete expôs na internet o caso de um motorista de aplicativo que comeu o lanche de sua cliente e fez entrega de um simples que ele comprou no meio do caminho. O caso aconteceu no Rio de Janeiro.

Segundo informações de O Dia, uma cliente que sempre pedia cachorro-quente especial de uma lanchonete, fez o pedido e pediu para um motorista transporte de passageiros por aplicativo fazer a entrega. Ele então foi até a lanchonete acreditando que seria uma corrida comum. Ao chegar no local, perguntou se iria entrar algum passageiro, ao ouvir que iria apenas o pacote com o lanche, não fez mais nenhum questionamento e iniciou a corrida.

A cliente, que monitorava por meio do aplicativo a localização da motorista, percebeu que ele chegou a desviar da rota e parar por um bom tempo em um local, mas não reclamou porque o motorista continuou em direção ao bairro onde ela mora.

No momento da entrega, ela viu que o homem estava tomando refrigerante e percebeu que havia se alimentado no carro. Ele então entregou o pacote, recebeu o valor da corrida e foi embora. Quando a cliente abriu a sacola, viu um cachorro quente completamente diferente do que havia pedido e fez a reclamação para a dina da lanchonete, que percebeu na hora de que a iguaria não era a mesma que chegou até a cliente.

A empresária procurou o contato do motorista e questionou sobre o que aconteceu. Na conversa, o homem se defendeu afirmando que não trabalhava entregando pacotes e que não se responsabilizava sobre itens deixados no carro.

Para O Dia, a empresa informou que lamenta o ocorrido e está apurando as informações.