Moradores de cidade pedem tranquilizantes à polícia após ‘gangue’ de macacos morder 42 pessoas

Os animais chegaram a invadir uma creche local. No último domingo (24), um macaco entrou em um apartamento no quarto andar de um prédio residencial e mordeu uma mulher nas mãos. Mais cinco pessoas foram mordidas logo em seguida.

Segundo o Extra, os animais estão em fúria na cidade de Yamaguchi, e têm atacado pessoas com arranhões e mordidas nas pernas, nas mãos, no pescoço e na barriga.

Moradores de uma cidade no Japão pediu que policiais se armassem com tranquilizantes, para deter uma “gangue” de macacos que já mordeu 42 pessoas. Entre as vítimas estão bebês e idosos.

