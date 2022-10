Jovem apresenta namorada aos pais e fica em choque ao descobrir que ela fez sexo a 4 com eles

Um jovem de 19 anos viveu uma situação inusitada ao descobrir que a própria namorada fez sexo a 4 com os pais dele e uma amiga no Canadá.

A descoberta aconteceu durante um jantar em família de Ação de Graças antecipado, que foi organizado pelo rapaz para apresentar a namorada aos sogros.

Segundo ele, os dois estavam juntos há pouco mais de um mês e o swing aconteceu meses antes do início do namoro. O jovem conta que foi a própria namorada quem revelou tudo a ele após o jantar. A história foi compartilhada por ele de uma forma anônima em uma rede social chamada Reddit e foi parar no Tiktok, onde viralizou.

No relato, ele conta que percebeu que a namorada estava nervosa no jantar, mas imaginou que seria pela tensão de conhecer os pais dele.

Porém, ao voltarem para casa, a mulher o chamou para conversar e disse que havia mantido a relação grupal a convite de uma amiga que achou a mãe dele no Tinder.

A moça e a outra jovem se interessaram uma pela outra e a mãe do rapaz decidiu convidá-la para fazer sexo com ela e o marido. A jovem aceitou, mas pediu para levar outra amiga para se sentir mais segura e a mulher aceitou.

A namorada revelou que na época estava solteira e que achou que poderia ser “divertido” e por isso topou o encontro. O que ela não imaginava é que meses depois fosse conhecer e iniciar um namoro justamente com o filho do casal.

O homem ficou chocado tanto com a namorada, quanto com os pais e disse que não sabia que eles eram adeptos do sexo grupal, sobretudo com jovens da sua idade.

Após a revelação, ele decidiu terminar o namoro e romper temporariamente com os pais e declarou estar enojado com a situação.

‘"Agora, eu estou completamente enojado e não pretendo visitar meus pais nesse Dia de Ação de Graças. Não é culpa deles, eu sei que não é, mas eu não consigo estar perto deles agora. Eu sei que essa história vai soar completamente insana, mas eu não posso conversar com ninguém na vida real e preciso falar sobre isso em algum lugar porque estou enlouquecendo. Eu sinto que estou vivendo em algum tipo de simulação terrível”, disse.

O assunto deu o que falar nas redes sociais e dividiu opiniões. Uns o apoiaram, mas outros defenderam a agora ex-namorada por entender que eles não estavam juntos na época do ocorrido.