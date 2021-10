Influencer revela que marido a traiu com sua mãe enquanto ela dava à luz

Uma das estrelas do Tik Tok, Alyssa-Mae, revelou em um vídeo para a rede social que foi traída pelo namorado, com quem estava junta fazia sete anos. A traição aconteceu quando Alyssa tinha 21 anos e estava dando luz ao seu filho com o homem, e agora, pasme, a mulher com que o marido dela estava era a própria mãe dela, de 40 anos.

A história dos ingleses de Warwickshire rapidamente se tornou popular, e a revelação de Alyssa recebeu mais de 12 milhões de visualizações. Assista o vídeo:

@alyssa_mae1320 This actually happened

