Homem se recusa a ser padrinho do irmão gêmeo por ser sua ex

De acordo com o jornal britânico Mirror, um jovem de 21 anos recusou ser padrinho de casamento do irmão gêmeo, após descobrir que ele iria se casar com a sua ex-namorada.

O homem anônimo publicou sua história na rede social Reddit. Ele disse que tinha namorado a jovem durante dois anos da sua vida quando ainda eram adolescentes. Eles se separaram na ida para a universidade, que acelerou o processo.

Ao concluir o primeiro ano na universidade, o jovem com 21 anos voltou para a cidade que morava e descobriu que o irmão tinha ficado noivo da mesma mulher com quem tinha estado antes. O homem revela ainda que reagiu mal e que chamaram ele de “egoísta”. E aí, o que você faria no lugar dele?