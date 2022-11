Homem é picado várias vezes por sucuri e continua segurando a cobra; vídeo

Um homem viralizou na internet ao aparecer sendo picado várias vezes por uma cobra sucuri, a famosa 'anaconda', e ainda assim não largar o animal.

Mundo: Norte Americano Nick Bishop viraliza ao ser picado várias vezes por sucuri e não largar o réptil. Nick se diz um "viciado em répteis e outros animais" pic.twitter.com/Q2VXSlWXzA — Closer Brasil (@closerbrasil) November 14, 2022

O vídeo é do americano Nick Bishop, conhecido como The Wrangler. Nas imagens, ele fala sobre a cobra que é típica da região amazônica, e não se desanima com as mordidas do réptil. "Vai direto no bíceps", disse ele em tom de brincadeira em uma das mordidas.