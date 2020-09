Detento é suspeito de cortar e comer as próprias orelhas

Um homem de 30 anos que não teve sua identidade revelada pela polícia é suspeito de ter mutilado as próprias orelhas e depois comê-las dentro de uma cela. O caso aconteceu em uma prisão da cidade de Badajoz, na Espanha.

Segundo o site IG, o detento teria cortado as orelhas com faca improvisada e os guardas da prisão o encontraram desmaiado ao entrarem no bloco onde ele estava detido.

O sindicato penitenciário espanhol disse à imprensa local que o incidente é um exemplo do que pode ocorrer quando pessoas privadas de liberdade que deveriam estar em unidades psiquiátricas são encaminhadas às prisões comuns.