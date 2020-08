Criança de dois anos é resgatada após ficar presa em panela de pressão

Uma criança de dois anos precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ficar presa dentro de uma panela de pressão de 10 litros. O caso aconteceu na na tarde dessa quinta-feira (27), em Fortaleza, no Ceará.

A mãe do menino contou que ele estava brincando na panela e quando ela percebeu, as pernas haviam ficado entrelaçadas e o bebê tentava sair, mas não conseguia.

Os bombeiros tiveram que usar um cortador de alumínio frio para conseguir serrar o objeto sem danos a vítima. No fim, ela ficou apenas com as pernas avermelhadas, e a família respirou aliviada do susto.