Criança de 8 anos é surpreendida com sucuri nadando ao seu lado em piscina

Um garoto de apenas oito anos de idade encontrou, na tarde de sábado, uma cobra sucuri em uma das piscinas do Parque das Fontes , no Rio Quente Resorts , maior complexo de águas termais da América do Sul, localizado a 30 km de Caldas Novas , em Goiás.

De acordo com a mãe do garoto, a economista Dayse Alves de Souza, o filho estava nadando quando viu a cobra ao seu lado. Assustado, saiu rapidamente da água com medo.

"Estava no Parque das Fontes, e meu filho sabe nadar muito bem, a gente fica de olho. Ele chegou na parte onde sai uma água quentinha. Quando ele sentou, a sucuri estava do lado dele. Ele assustou demais e saiu correndo”, declarou a mãe em entrevista ao portal G1.

Em nota oficial, a assessoria do resort justificou que o parque fica em meio à natureza e informou que a sucuri estava em uma das nascentes do Parque das Fontes, onde "não é permitida a entrada de hóspedes".

Os responsáveis alegaram que, assim que a equipe do resort teve ciência, "a piscina foi evacuada para tentar fazer a captura da cobra e a soltura em outra área da natureza". No entanto, segundo o resort, a cobra estava em uma área restrita e acabou voltando para a mata.

A mãe da criança, porém, contesta essa versão. Segundo ela, a criança estava na piscina e não havia sinalização de que seria proibida a entrada de banhistas. Ela informou também que não foi procurada por nenhum funcionário do local para qualquer apoio ou esclarecimento.