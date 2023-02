Cenas Fortes: Homem dá soco em camelo e é pisoteado até a morte em parque infantil; vídeo

De acordo com o site local East2West, que teve acesso a filmagem completa, Yury puxou as rédeas do camelo para tirá-lo do lugar, mas o animal se recusou, o homem então agride o bicho, que parte pra cima dele, pisoteando e mordendo o vigia, após um tempo um carro branco chega ao local e afugenta o camelo.

