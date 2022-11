Casa de swing suspende atividades em apoio a atos bolsonaristas

Uma Casa de Swing suspendeu as atividades, entre os dias 12 e 16 de novembro, em apoio aos atos bolsonaristas contra o resultado das urnas, que deu a vitória a Lula (PT) para a presidência do Brasil. O clube fica localizado em Cuiabá, no Mato Grosso.

"Diante do momento que nosso país atravessa e em respeito às manifestações, estaremos fechados. Voltaremos normalmente na próxima semana. Agradecemos os clientes e amigos pela compreensão.", diz o comunicado divulgado nas redes sociais.

Segundo o UOL, a casa de swing já voltou a funcionar e na estreia da Copa, dia 24, foi realizada uma festa com o tema "Voltou a mamada", em referência a frase "acabou a mamata'' do presidente Jair Bolsonaro (PL). O evento teve show de striptease, DJ e sexo no palco.