Bióloga perde perna em ataque de jacaré no Amazonas conta como escapou com vida do animal

A bióloga Deise Nishimura, que perdeu uma das pernas durante um ataque de jacaré no Amazonas, disse que se livrou da morte porque conseguiu achar um ponto sensível na cabeça do animal. O acidente aconteceu em dezembro de 2009.

Ao podcast Rádio Novelo Apresenta, a profissional disse que se formou na Inglaterra, mas que passou em uma seleção para atuar na reserva Mamirauá, no Amazonas, e precisou morar uma uma casa flutuante por nove meses, junto com a companheira de estágio, Glória, de origem espanhola.

No dia 30 de dezembro, Deise estava limpando peixes para fazer no almoço, e jogando algumas partes do alimento no rio, momento em que um jacaré-açu, conhecida pelos biólogos como Doroteia, surgiu, e pulou para pegar os restos do peixe, mas acabou abocanhando a perna de Deise.

"Ela pulou mais de um metro, da água até o chão da casa. Eu entendo que ela estava atrás do peixe, mas a primeira coisa que ela encontrou foi a minha perna. Ela abocanhou a minha perna e, com o peso dela, me puxou para dentro d'água", detalhou a bióloga.

Dentro da água, o animal começou a girar com a vítima para tentar arrancar um pedaço. Deise então sentiu um buraco na cabeça do animal e sentiu um buraco, local onde ela enfiou o dedo indicador e apertou com toda força. Doroteia soltou Deise, mas já havia conseguido arrancar a perna da mulher.

A bióloga conseguiu sair da água e pedir ajuda a um pescador, que acionou socorro via rádio.

"Eles mataram sete jacarés que estavam perto da minha casa. Acharam a minha perna, e aí a gente ficou sabendo que tinha sido a Doroteia que tinha me atacado --e que, na verdade, ela era um macho. Até a tornozeleira que eu usava estava na boca dela, estava tudo intacto. ".