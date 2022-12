Bia, Moranguinho ou André Marinho? Veja quem deve sair de A Fazenda 14

As enquetes já apontam quem tem mais chances de sair na roça entre Bia Miranda, Ellen Cardoso (Moranguinho) ou André Marinho, nesta quinta-feira (8), em "A Fazenda 14", da Record TV.

Segundo as parciais da enquete do Uol, André deve permanecer no reality show, tendo a preferência dos internautas com mais de 52% dos votos, seguido de Bia com 38%. Moranguinho aparece com maior risco de deixar o programa com 9,32% dos votos.

Já na enquete do Notícias da TV, ANdré tem ainda mais preferência: 63% dos votos, seguido de Bia em segundo lugar e Moranguinho com somente 9,88%.

As enquetes não possuem valor científico e são apenas uma pesquisa dos leitores das páginas específicas, no entanto, é sempre usada como termômetro do que pode vir na votação de fato do público.