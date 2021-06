Bebê nasce com anticorpos contra Covid-19 em Manaus

Outros estudos também comprovaram a transmissão de anticorpos da mãe para o bebê durante a gestação, como o trabalho conduzido no Hospital Pennsylvania, na cidade de Philadelphia, onde das 83 grávidas que tinham testado positivo para infecções anteriores de covid-19, sendo que 72 transmitiram o IgG via placenta para os bebês.

Em maio, um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais apontou que cerca de 68 bebês nasceram com anticorpos. A pesquisa utilizou o teste do pezinho e testagem das mães para identificar a infecção

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.