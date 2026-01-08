   Compartilhe este texto
Nilton Lins

BBB26: Candidatos ao grupo Pipoca serão apresentados nesta sexta; saiba dinâmica

Por Portal Do Holanda

08/01/2026
BBB


Foto: Globo/Renato Pizzutto

Os candidatos ao grupo Pipoca do “BBB 26” serão apresentados ao público nesta sexta-feira (9). Ao todo, 20 participantes terão seus nomes divulgados ao longo do dia, acompanhados da exibição de suas entradas nas casas de vidro espalhadas por cidades das cinco regiões do Brasil: Porto Alegre, Manaus, Salvador, Brasília e São Caetano do Sul.

O público poderá votar no site do gshow para escolher quais participantes garantirão uma vaga na casa principal. Um homem e uma mulher de cada casa de vidro serão selecionados, e os escolhidos serão anunciados no programa “Seleção BBB”, exibido após o “Domingão com Huck”, no domingo (11).

Já os participantes veteranos e os membros do grupo Camarote serão revelados apenas na segunda-feira (12), dia da estreia oficial do reality show. A expectativa é que a divulgação gradativa mantenha o interesse do público e aumente a interação nas redes sociais.

O “BBB 26” chega com novidades também na apresentação, sob o comando de Tadeu Schmidt, e reforça a estratégia de misturar participantes do Pipoca com famosos e veteranos, mantendo a dinâmica tradicional de competições e eliminações, além de intensificar o envolvimento do público na escolha dos candidatos que entram na casa.

