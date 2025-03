Vinícius detona Thamiris no Sincerão: 'Tem que pagar por ser mentirosa'

"Ela vem faltando com a verdade há muito tempo. Uma das coisas que ela sempre criticou o próprio Diogo foi falta de comprometimento, usou termos de 'arregão', que ele fugia do embate, até ser chamada a atenção pela produção por estar agindo dessa forma. O Big Brother é um sonho de muitas pessoas e você não está dando o uso correto pelo meu ver, por isso que você não merece", disse Vinícius.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.