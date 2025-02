Vilma coloca Thamiris como influenciável no Sincerão; vídeo

Vilma continuou: "Foi muito desrespeitosa, não gostei do que você fez com a Vitória". A justificativa de Vilma foi avaliada pelo júri de ex-BBBs e eles falaram que a sister "Mandou bem".

Vilma não prometeu nada e entregou treta, na noite desta segunda-feira (24), durante o Sincerão no BBB25. Ela escolheu a placa "influenciável" para Thamiris e justificou. "[...] Ontem você foi muito agressiva com a Vitória também. O dedo na cara dela é desrespeito isso".

