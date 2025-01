Veja como será a dinâmica com duplas na estreia do BBB25; vídeo

As duplas que acertarem começarão no VIP e as que errarem estarão direto na xepa.

SPOILER BBB25 Durante o #Fantastico , Tadeu Schmidt contou como será a mini prova de amanhã que definirá quem ficará no VIP em quem na XEPA no #BBB25 . pic.twitter.com/96xo4ft67y

