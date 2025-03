Saiba qual Poder Daniele Hypolito comprou após atender o Big Fone

Com esse poder, a sister terá um voto com peso dois durante a Formação do Paredão, que acontecerá ainda na noite de hoje.

Após jogar a bolinha e ganhar 2.000 estalecas, Daniele ficou com um saldo final de 2.040 estalecas. Na loja, ela optou pelo Poder do Dois.

