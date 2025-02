Luísa Sonza é atração confirmada em festa de pré-carnaval no BBB25

"A Emilia é uma artista incrível e estou muito feliz de mostrar um pouco do Brasil para ela. Acho que ela vai gostar muito de ter a experiência de cantar no BBB, algo totalmente diferente do que qualquer artista costuma fazer", contou Sonza.

A funkeira Luísa Sonza vai agitar a sexta-feira (28) de pré-carnaval no BBB25. Ela vai receber no palco uma convidada internacional: a argentina Emilia Mernes, para apresentar sua nova parceria.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.