Líder Maike indica Vinicius para o paredão no BBB25

"No domingo, o Vinícius me indicou ao Paredão e a justificativa foi que ele precisava seguir o coração dele e não colocar a dona Vilma. Mas, para mim, é conveniente ele só ter essa justificativa após ela passar mal. Porque, antes, eu sabia, que ele mesmo tinha me falado, que a primeira opção dele seria dona Vilma. E, para mim, fica estranho ele só ter essa compaixão só depois ela passar mal", justificou Maike.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.