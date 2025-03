João Gabriel completa 1 hora de prova e encontra oito números

O convite para a festa está dentro de um baú protegido por cinco cadeados, que são abertos com uma senha de quatro dígitos. O brother Barrado no Baile encontrará o segredo de cada cadeado nos números que estão dentro dos balões.

João Gabriel completou 1 hora de prova, nesta quarta-feira (19), e conseguiu encontrar oito cards com números de cores diferentes no para tentar abrir o baú onde está o convite para a festa do líder Guilherme.

