Internautas acusam Diogo de ser agressivo com Aline e comparam: 'Marcos Harter'

Internautas reprovaram o comportamento de Diogo Almeida durante uma discussão com Aline Patriarca no BBB25, e alguns chegaram a compará-lo com Marcos Harter, integrante do BBB17 expulso por indícios de agressão à então namorada no reality, Emilly Araújo.

No X, antigo Twitter, o nome de Marcos Harter está no topo dos trending topics - assuntos mais comentados -, além de outros termos como "PASSIVO", se referindo a uma suposta 'passivo agressividade' do participante. Internautas citaram a forma de Diogo falar com a sister e também de interrompê-la durante suas falas.

A DR do casal rolou após Diogo e sua mãe Vilma indicarem Aline ao paredão com o contragolpe, chocando a todos da casa e também os telespectadores, uma vez que ele e a policial baiana estão vivendo um affair na casa.

Confira o que alguns internautas andam comentando sobre o assunto:

psicólogo e passivo agressivo. distorce o que ela fala quando deixa ela falar. ai que ranço desse homem #BBB25 #redebbb pic.twitter.com/lZv4RoR5e5 — PRA CÁ NÃO VEIO NO BBB (@pracanaoveiobbb) February 3, 2025

Mas agora, gente... A Aline teve paciência com o Diogo, hein? O cara totalmente passivo agressivo pra cima dela e ela não deitou em NENHUM momento.



Que ela sustente, porque foi grandona! #BBB25 pic.twitter.com/iHlKDsHmF5 — thiago (@httpsrealitys) February 3, 2025

