Diogo diz a Vilma que Aline pode ter 'alguma intenção' e mãe tem conversa com sister; vídeos

Vilma disse que Aline quer conversar com ela, Diogo disse pra conversar amanhã porque se tiver alguma intenção de alguma coisa a mais [Prejudicar eles no paredão] hoje é um dia muito delicado.



E o povo jura que esse homem realmente gosta da Aline #BBB25 pic.twitter.com/Xvtj5rpnZv — ~ jota (@comentwei) February 25, 2025

Agora mais calmas, Aline e Vilma esclareceram nesta terça-feira (25) alguns pontos da discussão envolvendo lentilha, que teve início na cozinha na segunda-feira. Antes disso, Diogo alertou a mãe sobre uma possível "intenção" que Aline poderia ter em conversar sobre o assunto em dia de eliminação, e aconselhou Vilma a falar outro dia.

Apesar disso, a mãe disse que iria escutar a baiana e a conversa aconteceu logo depois. As duas repassaram os fatos que aconteceram na cozinha e resultaram em um novo desentendimento envolvendo também Diogo. Vilma afirmou que ficou chateada com a observação de Aline sobre a divisão da comida, porque estava tudo bem até então.

Vilma comentou que não há grande quantidade de lentilha, por isso ela se serviu com pouco. "Estranhei o que aconteceu, porque você estava com a gente ali até o momento da carne ficar pronta, lembra?", disse. Aline comenta que as pessoas estão comendo mais lentilha e que era importante ter essa conversa com Diogo Almeida e Vilma. "Do nada mudou tudo. Por causa de separação de comida? [...] Aquele dia foi o tempero da laranja. [...] A batata doce também teve polêmica. A gente não está no restaurante, é para todo mundo, é coletivo", disse.

A conversa seguiu e Aline também mencionou o desentendimento entre Vinicius e Diogo. "O Vini e o Diogo já têm uma questão que é para além da minha relação que eu tenho com o Diogo e é uma coisa que eles vão resolver ou não no jogo", afirmou, se referindo a alguma atitude que o ator teve, que a chateou.