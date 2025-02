Aline retira tranças e exibe novo visual no BBB25 após eliminação de Diogo

​Com a ajuda de vários brothers, sister desfez as longas tranças com as quais entrou no reality show e depois exibiu os cabelos naturais, curtos e cacheados, recebendo vários elogios pela casa.

Aline Patriarca exibiu um novo visual no BBB25 nesta quarta-feira (26) após a eliminação do ex-affair, Diogo Almeida.

