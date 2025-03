Aline comenta sobre futuro com Diogo após sonhar com ator

Durante uma conversa com os brothers no quarto Anos 50, nesta sexta-feira (21), Aline revelou que sonhou com Diogo Almeida e também comentou sobre o futuro do casal após o BBB25.

"Eu perguntava: 'Velho, você viu as coisas que chegaram lá dentro, que absurdo'. E aí ele me mostrava uns vídeos do que as pessoas estavam falando. Que tinham algumas pessoas que não gostaram dos últimos acontecimentos, da nossa discussão", contou.

“Eu falei: 'Mas isso invalida tudo que a gente viveu lá dentro? O que você quer me dizer com isso?'. Aí eu falava assim: 'Para mim, a única coisa que importa é: você concordou com o que foi dito lá dentro?', disse ela ao contar sobre o sonho.

Aline também disse que já havia conversado com Diogo sobre o futuro do casal quando eles saíssem do reality e que se ele preferir por um fim na relação, ela vai entender.

"Independente de qualquer coisa, eu não estou esperando algo lá fora. A gente falava aqui dentro sobre isso, não é uma coisa que eu estou falando da boca para fora. A gente falava aqui dentro sobre conversar", afirmou.