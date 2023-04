Top 5 ganha festa especial no BBB 23

A decoração contava com um espaço próprio com itens que remetia a vida e carreira de cada um, além de ganharem um cardápio com seus pratos preferidos.

Os cinco finalistas do BBB 23 ganharam uma festa especial na noite desta quarta-feira (19). A produção da festa foi baseada na vida dos participantes fora do reality.

