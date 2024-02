Wanessa e Davi batem boca em gritaria generalizada: 'moleque' e 'falsa'; vídeo

"Confessionário e botão ali." (Davi)

Davi chamou Wanessa de falsa na cara da cantora nesta quarta-feira (28) durante um barraco generalizado que teve início após Alane descer brigando com os brothers que ironizaram ela ter perdido estalecas mais uma vez na noite de hoje.

a cara de odio da wanessa, a gritaria generalizada, o davi chamando ela de falsa kkkkk e daqui a pouco tem festa #bbb24 pic.twitter.com/cBy3KFTq4o — paiva (@paiva) February 28, 2024

Wanessa se revoltou com Davi após ele mandar ela se acalmar, depois da briga com Alane para defender Yasmin. "Você tira todo mundo do sério, aí quando eu falo um pouquinho alto aqui sentada, calma? não fale calma pra mim, ok? obrigada", disse a cantora.

"Wanessa você é tão falsa", rebateu Davi, que depois ainda disse: "Confessionário e botão ali".

"Você é um moleque! Não sabe nada da minha história", respondeu Wanessa. "Sou moleque com mt amor, mas falo tudo na cara. Sou sincero e verdadeiro. Não espero 50 dias não." , rebateu. "Só porque agora me encheu.", afirmou Wanessa. ˜Problema seu", reagiu Davi.

"Mas é tão falsa, que quando eu voltei do paredão você veio pra cá ficar me abraçando, ficar perto de mim, conversando comigo, quando votei do Bate e Volta você fez isso", disparou.

Calada, Wanessa fuzilou Davi com o olhar enquanto ele continuava: "Falsa! Falsa! Falsa".